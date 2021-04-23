В Ровенской области изъяли более 10 кг янтаря-сырца

В Ровенской области при осмотре микроавтобуса обнаружили более 10 килограммов янтаря-сырца. Один из пассажиров попытался избавиться от незаконного груза.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что вечером 28 апреля в районе села Ракитное полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz 208D, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов один из пассажиров выбросил через окно два пакета. После осмотра в них обнаружили камни янтаря-сырца.
Прибывшая на место следственная группа задокументировала противоправное действие и изъяла необработанный янтарь общим весом 10,7 килограмма. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 240-1 УК Украины.
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