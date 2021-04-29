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Конкуренция между банками перешла в онлайн

Конкуренция между банками перешла в онлайн

Ускорение оцифровки и диджитализации происходит в банках не только в Украине, но и по всему миру.

Об этом рассказала директор по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе компании Ailleron Ольга Виславных в ходе круглого стола «Годовщина карантина: какие уроки вынесли для себя банки и как подготовились к будущему», проведенного «Финансовым клубом».

«Конкуренция между банками перешла в онлайн-режим. И конкурируют уже не столько показателями и банковскими продуктами, сколько удобством мобильного доступа в банк через мобильные приложения и их оценки клиентами», – рассказала Ольга Виславных.

Банки подтверждают ускорение обновления IT. «Изменения, которые банки планировали в плане диджитализации и paperless сделать спокойно за 1,5-2 года, когда пандемия дала хорошего пинка, были сделаны в течение одного-двух месяцев или полгода, в зависимости от задач», – рассказала заместитель председателя правления Укргазбанка Тамара Савощенко.

Председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов говорит, что банки ускорили внедрение диджитал, но осторожность новых инвестиций стала ключевым аспектом. «Пандемия показала еще больший отрыв лидеров от остальных. Выиграли в этой ситуации банки, которые были более готовы. Пандемия ускорила не только диджитализацию, диджитал-процессы в банковской системе, она ускорила процессы и диджитализацию всего общества. Даже те люди, которые всегда спокойно ходили в отделение, никогда не пользовались мобильными приложениями и другими дистанционными каналами, начали вынужденно сначала этим пользоваться, и затем «вошли во вкус», – сказала Тамара Савощенко.

Банки, пытаясь повысить свою конкурентоспособность и привлечь новых клиентов, добавляют в мобильные приложения функции, которые увеличивают полезность приложения в повседневной жизни. «Наши клиенты вместе с нами в прошлом году добавили такие модули в мобильные приложения, как запись на прививку, управление оплатой подписок на популярные сервисы, такие как Netflix, HBO, онлайн-газеты или игры, оплату проезда по автостраде, мест для парковки, билетов в общественном транспорте и метро», – перечислила Ольга Виславных.

Не обошли банки и вопрос геймификации. «Мы встраивали в банковские приложения элементы неймификации фитнес-активности клиентов, когда банки совместно с ведущим производителем устройств для мониторинга физической активности считывали с различных устройств время ходьбы, пройденное расстояние, время бега или езды на велосипеде, а при достижении клиентом цели награждали его», – отметила она.

По материалам Финансовый клуб
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