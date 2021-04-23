ГФС за квартал изъяла контрафактного топлива на 1,1 миллиарда

С начала 2021 года Государственная фискальная служба Украины изъяла из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн, пресекла деятельность 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и более 240 незаконных АЗС.

О таких показателях работы председатель ГФС Вадим Мельник сообщил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На своей странице в Фейсбуке Мельник написал: «Отвечал на вопросы о теневом рынке топлива в Украине. Несмотря на большое количество вопросов, главный не задали, а именно, о результатах работы ГФС в этом направлении. Поэтому, с начала 2021 года – ключевые показатели: изъяли из незаконного оборота горючего на сумму 1,1 млрд грн в рамках уголовных и административных производств (в 2 раза больше показателей 2020 года); пресекли 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов; прекратили деятельность более 240 незаконных АЗС».

Глава ГФС также отмечает, что «привык к заказным статьям в СМИ, когда начинаешь демонстрировать результаты – критикуют».

В то же время он отмечает, что ГФС тщательно подбирает доказательства в делах, касающихся борьбы с теневым сектором экономики. «Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нам говорят: «Скорее, скорее!». Может, это чтобы пострадало качество, а виновные потом легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания. Поэтому мы будем собирать доказательства так, чтобы все сели – а не так, чтобы написать победную статью в СМИ или пост в Фейсбуке, а потом все, извините, провалить. Для меня важен результат – преступник должен сидеть в тюрьме. Точка», – написал Мельник.

Как сообщалось, в апреле в ГФС начал работу Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Среди его задач – активизация диалога с легальным бизнесом для содействия развитию различных индустрий украинской экономики и ее детенизации. Создание Офиса получило одобрительный отзыв Американско-украинского делового совета.