Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условием

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. При этом остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Борисполь”.

Как сообщается, ПЦР-тест не нужны для путешествия, но украинцы должны заполнить специальную форму перед вылетом. Там нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власть контролирует, был ли у человека контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.

Электронная форма доступна по линку.

За 72 часа до прилета в Турцию:

пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т.д.);

пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или загруженную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не касаются иностранцев, находящихся в стране временно.