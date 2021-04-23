Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условием

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. При этом остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Борисполь”.
Как сообщается, ПЦР-тест не нужны для путешествия, но украинцы должны заполнить специальную форму перед вылетом. Там нужно указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.
После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власть контролирует, был ли у человека контакт с больным COVID-19, и если это произошло – информирует туриста.
Электронная форма доступна по линку.
За 72 часа до прилета в Турцию:
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая действует жесткий локдаун с круглосуточным комендантским часом. Ограничения не касаются иностранцев, находящихся в стране временно.
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