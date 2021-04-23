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Три крупнейших инвестиционных банка оштрафованы за сговор при торговле облигациями

Три крупнейших инвестиционных банка оштрафованы за сговор при торговле облигациями

28 апреля три крупнейших банка – Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole и Credit Suisse – были оштрафованы антимонопольщиками за сговор при торговле суверенными, надсуверенными и агентскими (SSA) облигациям, деноминированным в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole и Credit Suisse «вступили в сговор относительно торговых стратегий, обменивались конфиденциальной ценовой информацией и согласовывали цены».

Так, отмечают в ЕК, действия инвестиционных банков препятствовали конкуренции на рынке, на котором инвестиционные и пенсионные фонды регулярно торгуют облигациями от имени своих клиентов.

Самый большой индивидуальный штраф – €12,6 млн – получил Bank of America. Credit Agricole обязали выплатить более €3,9 млн, тогда как Credit Suisse «наказали» на €11,9 млн. Последний, кстати, заявил о намерении оспаривать штраф ЕС в суде.

По словам представителей Credit Suisse, банк по-прежнему считает, что отдельный экс-сотрудник, которого критиковала ЕК, не принимал участия в антиконкурентной деятельности.

В то же время, одному из участников заговора – Deutsche Bank AG – удалось выйти сухим из ​​воды и избежать потенциального штрафа в размере €21,5 млн: банк первым проинформировал ЕС о незаконных действиях.

Общая сумма штрафа, наложенная европейскими антимонопольщиками на банки, составила $34,4 млн или €28,5 млн.

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По материалам Banker.ua
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