Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал проект решения исполнительной дирекции Фонда «О внесении изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Проект регуляторного акта разработан для усовершенствования порядка возмещения Фондом денег по вкладам.

Что изменилось. Сокращены сроки передачи и обработки информации о вкладчиках и, соответственно, сроков начала выплат возмещений Фондом.

Обработка информации о вкладчиках и формирование общего реестра будут проводиться исключительно средствами Автоматизированной системы выплат Фонда и только в электронном виде, а документы будут подписываться только электронно-цифровой подписью.

ФГВФЛ уточнил требования к выплатам возмещений вкладчикам и определил процедуры завершения их выплат.

Фонд гарантирования внес изменения в порядок возмещения несовершеннолетним вкладчикам в возрасте от 14 до 16 лет.

Для организации консультаций с общественностью этот регуляторный акт будет размещен на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц в разделе «Регуляторная деятельность».

Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц разработал комплекс мероприятий по раскрытию банками информации о системе обеспечения вкладов клиентов.

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