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Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам

Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал проект решения исполнительной дирекции Фонда «О внесении изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Проект регуляторного акта разработан для усовершенствования порядка возмещения Фондом денег по вкладам.

Что изменилось. Сокращены сроки передачи и обработки информации о вкладчиках и, соответственно, сроков начала выплат возмещений Фондом.

Обработка информации о вкладчиках и формирование общего реестра будут проводиться исключительно средствами Автоматизированной системы выплат Фонда и только в электронном виде, а документы будут подписываться только электронно-цифровой подписью.

ФГВФЛ уточнил требования к выплатам возмещений вкладчикам и определил процедуры завершения их выплат.

Фонд гарантирования внес изменения в порядок возмещения несовершеннолетним вкладчикам в возрасте от 14 до 16 лет.

Для организации консультаций с общественностью этот регуляторный акт будет размещен на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц в разделе «Регуляторная деятельность».

Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц разработал комплекс мероприятий по раскрытию банками информации о системе обеспечения вкладов клиентов.

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По материалам Дело
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