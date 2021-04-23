Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал проект решения исполнительной дирекции Фонда «О внесении изменений в Положение о порядке возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств по вкладам».
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Проект регуляторного акта разработан для усовершенствования порядка возмещения Фондом денег по вкладам.
Что изменилось. Сокращены сроки передачи и обработки информации о вкладчиках и, соответственно, сроков начала выплат возмещений Фондом.
Обработка информации о вкладчиках и формирование общего реестра будут проводиться исключительно средствами Автоматизированной системы выплат Фонда и только в электронном виде, а документы будут подписываться только электронно-цифровой подписью.
ФГВФЛ уточнил требования к выплатам возмещений вкладчикам и определил процедуры завершения их выплат.
Фонд гарантирования внес изменения в порядок возмещения несовершеннолетним вкладчикам в возрасте от 14 до 16 лет.
Для организации консультаций с общественностью этот регуляторный акт будет размещен на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц в разделе «Регуляторная деятельность».
Напомним, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц разработал комплекс мероприятий по раскрытию банками информации о системе обеспечения вкладов клиентов.
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