0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Накопительная пенсия: Рада направила законопроект на доработку

Накопительная пенсия: Рада направила законопроект на доработку

Верховная Рада направила на доработку законопроект № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Документ предлагает ввести дополнительный элемент пенсионной системы (так называемый второй уровень).

Такое решение поддержали 311 парламентариев.

Кто будет платить взносы

Проект предусматривал установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечения работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах.

Так, работодатели должны были бы платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) — взносы в размере 1% от зарплаты (дохода). По желанию работника размер его самостоятельных взносов мог быть увеличен. Работодателя обязывали пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы зарплаты такого работника.

Модель пенсионной системы

Документ предлагал комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование взносов в Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах.

Выбор способа сбережения

Участник системы мог выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамичный) авторизованной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

При этом взносы участников системы, которые не определились со своим выбором, подлежали автоматическому распределению между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями по управлению активами.

Участнику системы хотели предоставить право изменить пенсионный портфель или выбрать авторизованный негосударственный пенсионный фонд.

Предполагалось, что участники системы будут иметь право на получение за счет средств системы накопительного пенсионного обеспечения единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.