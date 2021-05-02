Убытки лондонского аэропорта Хитроу от COVID выросли до $3,4 млрд

Хитроу – крупнейший аэропорт Великобритании, заявил, что убытки за І квартал в размере 329 миллионов фунтов ($459 млн) привели к общим потерям с начала пандемии почти в 2,4 миллиарда фунтов ($3,35 млрд).

Как сообщает Reuters, за первые три месяца года пассажиропоток составил всего 1,7 млн пассажиров, что на 91% меньше по сравнению с I кварталом 2019 года.

Хитроу, который во время пандемии потерял свой титул самого загруженного транспортного узла Европы в пользу Парижа, заявил, что неопределенность в отношении политики правительства Великобритании привела к снижению прогноза пассажиров в год до 13-36 млн по сравнению с 81 млн в 2019 году.

Читайте также: МАУ отчиталась об убытках в 4,5 млрд грн

Британская авиапромышленность надеется, что полеты возобновятся в конце мая, как только будут сняты противоэпидемические ограничения, однако остается неопределенность относительно того, куда люди смогут отправиться и как будут работать цифровые паспорта вакцинвции.

Британский авиационный регулятор заявил во вторник, что Хитроу будет иметь возможность взимать с авиакомпаний на 30 пенсов больше за пассажира, чтобы помочь возместить до 3 млрд фунтов ущерба от пандемии, что составляет небольшую часть того, о чем просил Хитроу, но достаточно, чтобы разозлить владельца British Airways.

Фото: tripway.com