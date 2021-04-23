Межбанк: чего ждать от валюты за два дня до майских праздников

Для валютного рынка и всех его участников сегодня ключевым мотиватором будет приближение конца месяца. До отчетной даты по факту осталось всего два дня — сегодня и завтра. Но в пятницу клиенты уже будут только «рихтовать» свои операции по апрелю, да и перед первыми длинными майскими праздниками компании вряд ли уже будут активны на межбанке. Поэтому основные сделки и расчеты в гривне по месяцу пройдут именно сегодня. Это добавит статистики торгов и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке 29 апреля будут находиться в пределах до $ 120−135 млн при совершении до 450 — 570 сделок.
Против гривны будет играть как вчерашнее погашение Минфином Украины облигаций на 11,6 млрд гривен и процентов еще по 6 выпускам, а также фактор выплаты основных возмещений НДС экспортерам. Это увеличивает гривневый навес на рынке и при желании у крупных покупателей валюты уже есть ресурс для больших покупок валюты. Если они сегодня выйдут с этими объемами на межбанк — то спрос на валюту резко увеличится, чем не преминут воспользоваться как простые продавцы, так и спекулянты.
Котировки межбанка, по нашим расчетам, в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,65 — 27,90 грн, евро — коридор 33,45 — 33,85 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,73 / 27,75
евро — 33,61 / 33,62
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