0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 147 0

Межбанк: чего ждать от валюты за два дня до майских праздников

Межбанк: чего ждать от валюты за два дня до майских праздников

Для валютного рынка и всех его участников сегодня ключевым мотиватором будет приближение конца месяца. До отчетной даты по факту осталось всего два дня — сегодня и завтра. Но в пятницу клиенты уже будут только «рихтовать» свои операции по апрелю, да и перед первыми длинными майскими праздниками компании вряд ли уже будут активны на межбанке. Поэтому основные сделки и расчеты в гривне по месяцу пройдут именно сегодня. Это добавит статистики торгов и по нашим прогнозам объемы операций на межбанке 29 апреля будут находиться в пределах до $ 120−135 млн при совершении до 450 — 570 сделок.

Против гривны будет играть как вчерашнее погашение Минфином Украины облигаций на 11,6 млрд гривен и процентов еще по 6 выпускам, а также фактор выплаты основных возмещений НДС экспортерам. Это увеличивает гривневый навес на рынке и при желании у крупных покупателей валюты уже есть ресурс для больших покупок валюты. Если они сегодня выйдут с этими объемами на межбанк — то спрос на валюту резко увеличится, чем не преминут воспользоваться как простые продавцы, так и спекулянты.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,65 — 27,90 грн, евро — коридор 33,45 — 33,85 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,73 / 27,75
евро — 33,61 / 33,62

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.