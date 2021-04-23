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В Минцифре сообщили, когда заработает услуга регистрации места проживания онлайн

В Минцифре сообщили, когда заработает услуга регистрации места проживания онлайн

Начиная с 17 мая 2021 года, украинцы смогут менять регистрацию места жительства онлайн, через портал «Дія».

Об этом во время прямого эфира на Радио Свобода в Инстаграме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«У нас в стране очень много общин, и кто-то дал правку к закону, что каждая община создает собственные реестры, где фиксируются данные о регистрации. Эти реестры между собой не взаимодействуют. И нам надо было решить этот вопрос и наладить взаимодействие. Мы запускаем регистрацию места проживания онлайн 17 мая на „Дія Саміт“ (публичное событие, где Минцифры должно презентовать новые онлайн-сервисы. — Ред.)», — сказал министр.

Министр добавил, что зарегистрироваться онлайн можно будет как в собственном, так и в арендованном помещении.

«Если я хочу прописаться у другого человека, то этому человеку приходит оповещение, что у него кто-то хочет прописаться. Вы сможете ввести адрес, и владелец квартиры просто подтвердит это электронной подписью на портале „Дія“. Электронную подпись Мы запускаем также с 17 мая. Я думаю, что мы увидим интересную картину — как и где на самом деле проживают люди в Украине», — сказал Федоров.

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По словам министра, сейчас каждый третий украинец проживает не по месту своей регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют места регистрации. Министр также отметил, что, начиная с 17 мая, молодые люди, которые меняют место регистрации, не обязаны приходить в военкоматы. Военкоматы автоматически будут получать информацию об изменении места регистрации гражданина.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на сегодня такого понятия как «прописка» в законодательстве Украины не существует, вместо него существует регистрация.

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По материалам Радио Свобода
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