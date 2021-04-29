Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 года

Экспериментальные таблетки от Pfizer для лечения COVID-19 при первых признаках могут появиться в доступе к концу 2021 года.

Об этом сообщил CNBC генеральный директор компании Альберт Бурла.

Они могут стать первым средством против коронавируса, поскольку пока не существует лекарств против COVID-19. Медики применяют препараты против других болезней, которые помогают инфицированным выздороветь.

Разработка Pfizer относится к классу лекарств, называемых ингибиторами протеазы. Они подавляют фермент, который необходим вирусу для размножения в клетках человека.

Ингибиторы протеазы используются для лечения других вирусных патогенов, таких как ВИЧ и гепатит С.

Альберт Бурла рассказал, что компания тестирует два противовирусных препарата: один вводится внутривенно, другой – перорально.

По его словам, Pfizer уделяет особое внимание варианту в таблетках, так как он дает несколько преимуществ, основное из которых – возможность лечиться дома.

Компания в марте начала ранние клинические исследования этого препарата.

Если они пройдут успешно и Управление по продовольствию и медикаментам США одобрит лекарства, к концу года они смогут быть доступными по всей территории США.

Но когда препарат распространится за пределами страны – неизвестно.

Напомним, Pfizer совместно с немецким производителем лекарств BioNTech разработали вакцину против COVID-19, которой, в частности, прививают украинцев.

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