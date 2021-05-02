Aston Martin представил эксклюзивную версию спорткара

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил новый автомобиль Aston Martin V12 Speedster в версии DBR1.
Об этом сообщает Autocar.
Всего в мире будет изготовлено 88 экземпляров.
Сам автомобиль создан в честь авто-победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане в 1959 году – Aston Martin DBR1.
Внутри установлен 5,2-литровый двойной турбодвигатель V12 с мощностью 700 лошадиных сил и крутящим моментом в 555 Нм.
Фото: Autocar
Спорткар разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 318 км в час.
Ожидается, что стоимость одного спецэкземпляра составит более 1 миллиона долларов США.
Фото: Autocar
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 15745 5
У Зеленского рассказали о главном преимуществе «суда в смартфоне»Позавчера, 20:38 - 1106 4
Renault ограничит максимальную скорость своих авто до 180 км/чПозавчера, 04:35 - 957 3
Назвали самые полезные автомобильные гаджеты (фото)02.05.2021, 19:26 - 1352 3
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 825 1
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 15745 5
Почему необходимо регистрировать право собственности на имуществоВчера, 08:10 - 5078
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 2030
Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП УкраиныВчера, 07:30 - 1590
Pfizer обещает таблетки против COVID-19 уже к концу 2021 годаВчера, 06:46 - 825 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1234 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 454
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 689
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1841 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1637 1