Aston Martin представил эксклюзивную версию спорткара

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил новый автомобиль Aston Martin V12 Speedster в версии DBR1.

Об этом сообщает Autocar.

Всего в мире будет изготовлено 88 экземпляров.

Сам автомобиль создан в честь авто-победителя 24-часовой гонки в Ле-Мане в 1959 году – Aston Martin DBR1.

Внутри установлен 5,2-литровый двойной турбодвигатель V12 с мощностью 700 лошадиных сил и крутящим моментом в 555 Нм.



Фото: Autocar

Спорткар разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 318 км в час.

Ожидается, что стоимость одного спецэкземпляра составит более 1 миллиона долларов США.



Фото: Autocar