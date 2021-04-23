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«Нафтогаз»: Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управления

«Нафтогаз»: Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управления

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает способ принятия решения об увольнении главы правления Андрея Коболева надругательством над принципами корпоративного управления госпредприятиями. Об этом говорится в заявлении НАК.

«Принятое Кабинетом министров решение является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», — говорится в нем.

«Нафтогаз» отмечает, что, согласно его уставу и закону об акционерных обществах, представление общему собранию акционеров предложений о назначении или увольнении председателя правления вместе с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров.

«Способ, которым сегодня было принята серия решений относительно органов управления „Нафтогаза“, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями», — подчеркнули в НАК.

В «Нафтогазе» также считают себя единственной государственной компанией, которая все еще имеет прочный запас ликвидности.

«Правление и набсовет компании только вчера представили результаты работы „Нафтогаза“ в 2020 году. Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн», — говорится в заявлении.

При этом в компании добавляют, что бесконтрольный доступ к этим средствам и их нецелевое использование ставят под угрозу подготовку Украины к прохождению следующей зимы.

По материалам Дело
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