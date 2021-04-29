Компания Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq (фото)

Чешский автопроизводитель Skoda представил рестайлинговую версию Kodiaq для китайского рынка. Об этом сообщает пресс-служба SAIC Volkswagen.
Экстерьер модели остался прежним, а вот внутри кроссовер получил богатое оснащение. В базовой комплектации автомобиля есть мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и голосовым управлением. Размер дисплея этого комплекса равен 9,2 дюймов. Также авто будет укомплектовано цифровой «приборкой» диагональю 10,25 дюйма. Обновленная версия Kodiaq для рынка КНР получит сенсорный блок управления климат-контролем.
Покупателям будут доступны как пятиместная версия автомобиля, так и семиместная. В движение обновленную модель будет приводить бензиновая турбированная «четверка» TSI объемом два литра производительностью 186 или 220 л.с.
Kodiaq
Ранее компания Skoda представила модель Octavia Sportline. Однако дополнительной мощности «спортивная» версия не получила. Обновлена была только внешность модели. Машина имеет черные элементы на кузове и тонкий спойлер в версии лифтбек.
Kodiaq
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