Amazon обновила планшеты Fire HD 10

Amazon обновила свою линейку планшетов новыми моделями Fire HD 10, а также несколькими опциями для детей.
Fire HD 10, который предлагается за 149,99 долл., получил улучшенный дизайн — рамки вокруг дисплея стали тоньше со всех четырех сторон. Экран стал ярче и получил 1080p.
Оперативная память была увеличена на 50% до 3 ГБ, новый чип Amazon описывает как «мощный восьмиядерный процессор».
Также представлена модель Fire HD 10 Plus, которая имеет 4 ГБ оперативной памяти, покрытие soft touch и беспроводную зарядку. Как и в случае с Fire HD 8 Plus, здесь есть дополнительная док-станция от Anker. Этот планшет будет предлагаться за 179,99 долл.
Планшеты будут доступны в виде «пакетов для повышения производительности», как их называет Amazon, включая чехлы с клавиатурой от Fintie, и годовую подписку на Microsoft 365.
В Fire OS добавлена новая функция многозадачности с разделенным экраном.
Что касается моделей для детей, Amazon представила совершенно новую линейку планшетов под названием Fire Kids Pro. Доступные в 7-дюймовой (99,99 долл.), 8-дюймовой (139,99 долл.) и 10-дюймовой (199,99 долл.) версиях, планшеты Fire Kids Pro имеют тонкие защитные чехлы.
Все новые планшеты Amazon поступят в продажу 26 мая.
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