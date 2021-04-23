В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал законопроект

На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы “О центральных органах исполнительной власти” и “О Кабинете министров Украины”.

Среди основных новелл:

предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;

совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;

сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;

уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;