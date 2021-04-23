В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал законопроект

На заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который позволит размещать министерства не только в Киеве. При этом Кабмин сам будет определять, где именно размещать министерства.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Сообщается, что на Кабмине поддержали проект закона об изменениях в законы “О центральных органах исполнительной власти” и “О Кабинете министров Украины”.
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