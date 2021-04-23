Киев ослабляет карантин

В Киеве с субботы, 1 мая, ослабят строгие ограничения.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
«Сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице. Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и выводе столицы из „красной зоны“. Итак, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро возобновят перевозки пассажиров в обычном режиме. С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил», — заявил Виталий Кличко.
Также с 1 мая возобновят работу заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.
«Однако владельцы этих заведений должны понимать, что будут работать только с соблюдением всех норм безопасности! Потому что если ситуация снова ухудшится, новых ограничений не избежать!» — подчеркнул мэр Киева.
Возобновят свою работу и Центры предоставления административных услуг. Но будут принимать посетителей по предварительной записи через электронные сервисы.
Со следующей среды, 5 мая, город возобновит учебный процесс в заведениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
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