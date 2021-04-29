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Владельцы iPhone смогут разблокировать смартфон даже в маске

Владельцы iPhone смогут разблокировать смартфон даже в маске

Apple выпустила обновление 14.5 для iOS. Если раньше «обойти» разблокировку через Face ID можно было только с помощью пароля, то теперь пользователям могут помочь Apple Watch.

В настройках в разделе «Face ID и код-пароль» появился пункт «разблокировать с помощью Apple Watch».

Чтобы разблокировать смартфон таким образом, часы должны находиться на запястье пользователя в разблокированном виде и в непосредственной близости к iPhone.

Чтобы активировать функцию, нужно зайти в раздел Настройки — Face ID и код-пароль. Далее нужно опуститься до поля разблокировки с Apple Watch и включить функцию напротив имени ваших часов. Стоит отметить, что на Apple Watch должна быть активирована функция распознавания запястья, а также они должны быть защищены паролем.

Чтобы разблокировать iPhone, вам нужно убедиться, что часы на запястье и включены. Далее необходимо просто вывести смартфон из режима сна — поднять его или коснуться экрана.

После включения часы завибрируют, чтобы уведомить пользователя о том, что телефон разблокирован. Также на часах появляется поле «заблокировать смартфон», то есть пользователь сразу сможет выключить его, если телефон взял не он.

Также в обновлении была добавлена поддержка новых игровых контроллеров Xbox и PlayStation.

По материалам НВ
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