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ПриватБанк обновил приложение

ПриватБанк обновил приложение

Государственный ПриватБанк обновил приложение Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка на странице в Facebook.

Что нового:

  • появились новые обложки счета «бонус +», также выписку и баланс по счету можно смотреть с главного экрана;
  • теперь можно закрыть карту без использования web-версии Приват24 или необходимости идти в отделение. Карту можно закрыть прямо через приложение: «Кошелек» → «Управление» → «Закрыть карту».
  • перевыпуск карт через приложение. Клиенту нужно выбрать «Кошелек» → «Управление» → «Перевыпустить карту».

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк запустил новый сервис для предпринимателей Инвойс, который поможет продавать любые товары в кредит, а оплата счета займет не более минуты.
  • ПриватБанк первым на украинском рынке запустил услугу отправки иностранных Swift-переводов через смартфон.
  • ПриватБанк с 1 апреля 2021 года изменил тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для ФЛП и юрлиц.

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По материалам Finance.UA
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