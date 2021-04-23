Государственный ПриватБанк обновил приложение Приват24.
Об этом сообщает пресс-служба банка на странице в Facebook.
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