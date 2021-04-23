Нарушения при добыче энергоресурсов нанесли ₴809 миллионов убытков - экоинспекция

Нарушения экологического законодательства при добыче нефти, газа и угля в 2020 году нанесли ущерб в 808,6 млн грн.
Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малеванный во время презентации результатов социологического опроса на тему «Экологические аспекты энергетики», сообщает пресс-служба ГЭИ.
«Использование нефти, газа и угля в качестве энергетических ресурсов — это прямая угроза окружающей среде. Во время их добычи ГЭИ постоянно фиксирует нарушения экологического законодательства. Наибольший ущерб за 2020 год Госэкоинспекция рассчитала в части добычи недр — 808,6 миллиона гривень «, — сообщил Малеванный.
Среди основных видов нарушений — засорение земельных ресурсов отходами добычи, выбросы загрязняющих веществ в воздух в результате вентиляции шахт, загрязнение окружающей среды шахтными водами и др.
Отмечается, что соцопросы также продемонстрировали, что только 38,5% респондентов высказались за закрытие тепловых электростанций, работающих на угле.
«Однако такие предприятия также представляют опасность для окружающей среды. В частности, в рейтинг ТОП-100 загрязнителей, который составило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, входят сразу 5 таких предприятий», — подчеркнул Малеванный.
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