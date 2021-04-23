Межбанк: вторник оправдал все ожидания участников торгов

Вторник прошел достаточно активно на валютном рынке и в принципе оправдал все ожидания участников торгов. Предложение превышало спрос почти всю сессию и это отразилось на котировках.
Доллар за день просел на 2 копейки с утренних 27,75/27,77 гривен до 27,73/27,75 гривен, а евро даже чуть вырос на те же 2 копейки — с 33,48/33,51 до 33,50/33,53 гривен. Но этот рост котировок можно смело списать на небольшое укрепление евровалюты на международных рынках, а не на ситуацию непосредственно на украинском межбанке.
НБУ снова предпочел на межбанк не выходить. Хотя ближе к середине сессии, когда предложение было достаточно большим, а спрос уже заметно сократился, у регулятора была возможность пополнить ЗВР на $ 20−35 млн, но он этого не сделал.
Во второй половине дня предложение явно преобладало и курс постепенно просел к 27,73/27,75 к концу дня.
Неплохо прошел и аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Его результаты практически вписались в рамки нашего утреннего прогноза. Было продано облигаций в эквиваленте на 10,36 млрд гривен. Наш коридор составлял от 8,5 до 13,1 млрд гривен. Чиновники разместили облигации с доходностью в гривне от 9% до 12,28% годовых в зависимости от сроков. Мы предполагали ее в пределах 8,5% до 12,90% годовых. В долларах чиновники продали бумаги под 3,7% годовых, а в евро под 2,5%. Finance.ua прогнозировал по доллару около 3,9% и в евро 2,4−2,5% годовых.
Учитывая необходимость в ближайшее время провести очередные погашения, основная часть полученной гривны пойдет на погашение этих долгов, а вот валютные ресурсы в основном осядут на счетах Минфина Украины. Хотя в бюджете они на длительный срок тоже не задержаться.
Главные события 27 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,75 / 27,77
евро — 33,53 / 33,56
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2082 / 1,2083
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