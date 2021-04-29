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Госэкоинспекция начислила 4,6 млн грн штрафов по результатам проверок качества топлива

Госэкоинспекция начислила 4,6 млн грн штрафов по результатам проверок качества топлива

Государственная экологическая инспекция начислила 4,6 млн грн штрафов в сфере рыночного надзора за качеством топлива за первый квартал 2021 года. Это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года (591 000 грн). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Также за 3 месяца текущего года Госэкоинспекция провела 280 проверок на АЗС и вынесла 498 решений о принятии ограничительных мер. Среди них – устранение формального несоответствия с учетом требований техрегламента и запрета предоставления продукции на рынке», – сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

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Он отметил, что проверка качества топлива важна ввиду того, что в его состав входят легковоспламеняющиеся и опасные химические вещества. Использование некачественных составляющих или неучтенных присадок представляет огромную угрозу для потребителей.

«В настоящее время Госэкоинспекция проводит усиленные меры контроля в рамках рыночного надзора по поручению Премьер-министра Украины. Каждый территориальный орган ГЭИ проводит внеплановые проверки у субъектов хозяйствования, которые занимаются розничной продажей горючего. Результаты этих мероприятий выносятся для обсуждения в межведомственных региональных рабочих группах, которые нарабатывают механизмы дальнейшего контроля», – добавил Малеванный.

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По материалам Mind
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