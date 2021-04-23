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В Украине появится новый вид госслужащих: Рада приняла закон

В Украине появится новый вид госслужащих: Рада приняла закон

В Службе судебной охраны введут государственную службу и будут начислять по-другому трудовой стаж. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект № 3935.

Документ поддержали 277 нардепов.

Этот закон исключает норму, что в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.

Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.

Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

«К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны», — говорится в документе.

Указано, что на государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона «О государственной службе».

«Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством», — отмечается в законе.

Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.

Для защиты своих прав и законных интересов работники Службы судебной охраны могут образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы.

Кроме того, порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и образование дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.

Напомним, в начале ноября прошлого года Рада поддержала за основу законопроект № 3935. За него проголосовали 267 народных депутатов.

По материалам РБК-Украина
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