В Украине появится новый вид госслужащих: Рада приняла закон

В Службе судебной охраны введут государственную службу и будут начислять по-другому трудовой стаж. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект № 3935.
Документ поддержали 277 нардепов.
Этот закон исключает норму, что в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.
Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.
Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.
«К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны», — говорится в документе.
Указано, что на государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона «О государственной службе».
«Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством», — отмечается в законе.
Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.
Для защиты своих прав и законных интересов работники Службы судебной охраны могут образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы.
Кроме того, порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и образование дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.
Напомним, в начале ноября прошлого года Рада поддержала за основу законопроект № 3935. За него проголосовали 267 народных депутатов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила начисления субсидий изменили11 ч. назад - 4722 17
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»10 ч. назад - 1935 7
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторов8 ч. назад - 1350 5
На портале «Дія» появится новая функцияВчера, 15:45 - 5780 4
Малообеспеченные семьи смогут получить помощь на собственное дело - детали проекта5 ч. назад - 326 3
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в Европе13 ч. назад - 5567 3
Правила начисления субсидий изменили11 ч. назад - 4722 17
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)Вчера, 22:49 - 3622 3
Кабмин изменил перечень документов для переоформления автоВчера, 19:00 - 2658
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)4 ч. назад - 2247
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 433
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1324 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1072
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 659
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1033