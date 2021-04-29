Zoom запустил новую функцию

В 2020 году использование программ для видеозвонков существенно возросло. Причиной тому стала пандемия COVID-19 и переход на дистанционную работу и обучение. В этот же период большую популярность приобрел Zoom, который внедрял различные функции, чтобы упростить этот процесс работы и обучения на расстоянии.

Теперь компания объявила о выходе новой возможности под названием «Immersive View», которая позволит разместить всех участников в одном помещении".

Новая функция позволяет на одном экране разместить до 25 участников видеозвонка. Если у вас большое совещание, в котором принимают участие более 25 человек, то миниатюры их аватаров разместятся вверху экрана.

Организатор видеовызова может выбрать один из предложенных фонов, например конференц-зал. Кроме того, можно скачать любое собственное изображение. Компания сообщает, что организатор может размещать участников совещания/онлайн-занятия в произвольном порядке и регулировать размер их изображения.

Как активировать функцию Immersive View в Zoom?

Для этого вам нужно иметь версию программы 5.6.3 или более новую. Также она работает на операционных системах Windows и macOS.

Теперь перейдите в свой профиль в программе Zoom и зайдите в «Настройки». Выберите пункт «Конференции» и начните звонок.

Далее — в правом верхнем углу будет вкладка «Вид», а в ней «Выбрать вид погружения». Выберите фон, который вам нравится, и примените его.