0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Zoom запустил новую функцию

Zoom запустил новую функцию

В 2020 году использование программ для видеозвонков существенно возросло. Причиной тому стала пандемия COVID-19 и переход на дистанционную работу и обучение. В этот же период большую популярность приобрел Zoom, который внедрял различные функции, чтобы упростить этот процесс работы и обучения на расстоянии.

Теперь компания объявила о выходе новой возможности под названием «Immersive View», которая позволит разместить всех участников в одном помещении".

Новая функция позволяет на одном экране разместить до 25 участников видеозвонка. Если у вас большое совещание, в котором принимают участие более 25 человек, то миниатюры их аватаров разместятся вверху экрана.

Организатор видеовызова может выбрать один из предложенных фонов, например конференц-зал. Кроме того, можно скачать любое собственное изображение. Компания сообщает, что организатор может размещать участников совещания/онлайн-занятия в произвольном порядке и регулировать размер их изображения.

Как активировать функцию Immersive View в Zoom?

Для этого вам нужно иметь версию программы 5.6.3 или более новую. Также она работает на операционных системах Windows и macOS.

Теперь перейдите в свой профиль в программе Zoom и зайдите в «Настройки». Выберите пункт «Конференции» и начните звонок.

Далее — в правом верхнем углу будет вкладка «Вид», а в ней «Выбрать вид погружения». Выберите фон, который вам нравится, и примените его.

По материалам Pingvin Pro
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.