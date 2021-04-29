Украинцы чаще осуществляют оплаты и покупки в Интернете, меньше и реже снимают наличные - исследование

Общее количество трансакций по картам за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 15,5%. Количество карт увеличилось в течение года на 13%.
Об этом свидетельствует аналитика Украинского процессингового центра.
«Общие тенденции сохранились в 1 квартале 2021 года: рынок платежных карт продолжает рост, но темпы замедлились. Украинцы чаще осуществляют оплаты и покупки в Интернете, меньше и реже снимают наличные. В „офлайне“, через POS-терминалы, осуществляются расчеты на основные потребности, такие как еда, лекарства, бензин
Оплата в POS-терминалах в первом квартале 2021 года:
Инфографика: UPC
Снятие наличных (в банкоматах и отделениях):
Расчеты в Интернете:
Инфографика: UPC
Переводы с карты на карту:
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