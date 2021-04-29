Украинцы чаще осуществляют оплаты и покупки в Интернете, меньше и реже снимают наличные - исследование

Общее количество трансакций по картам за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 15,5%. Количество карт увеличилось в течение года на 13%.

Об этом свидетельствует аналитика Украинского процессингового центра.

«Общие тенденции сохранились в 1 квартале 2021 года: рынок платежных карт продолжает рост, но темпы замедлились. Украинцы чаще осуществляют оплаты и покупки в Интернете, меньше и реже снимают наличные. В „офлайне“, через POS-терминалы, осуществляются расчеты на основные потребности, такие как еда, лекарства, бензин и т. д. », — сказано в сообщении.

Оплата в POS-терминалах в первом квартале 2021 года:

доля покупок картой в POS -терминалах по количеству трансакций достигла 61,5% от всех финансовых трансакций, что на 0,9% меньше, чем год назад;

-терминалах по количеству трансакций достигла 61,5% от всех финансовых трансакций, что на 0,9% меньше, чем год назад; общее количество покупок картой выросло на 13,9%, но темпы роста замедлились на 14%;

держатели карт тратили меньше средств, чем год назад. Средняя сумма чека равна 499 грн, что на 24% меньше, чем в первом квартале 2020 года;

6 из 10 покупок картами в POS -терминалах осуществляются бесконтактно. Количество оплат такими картами выросло на 32%, а по объемам — увеличилось на 39%.



Инфографика: UPC

Снятие наличных (в банкоматах и отделениях):

операции снятия наличных занимают второе место по количеству. Их доля по количеству трансакций достигла 17,4% от всех финансовых трансакций по картам, но на 6% меньше, чем в прошлом году;

количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось на 13% и составляет две трансакции в месяц на одну активную карту. Средняя сумма чека прибавила 14% и равна 3 332 грн;

количество операций снятия наличных в отделениях банка уменьшилось на 18,3%, а объемы трансакции — увеличились на 5,2%.

Расчеты в Интернете:

доля онлайн-покупок по количеству трансакций достигла 14,6%;

за первый квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество оплат в интернете увеличилось на 54,8%, что на 21% больше, чем в прошлом году, а их объемы выросли в 3 раза;

средняя сумма чека увеличилась вдвое и составила 1 767 грн;

чаще всего держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры.



Инфографика: UPC

Переводы с карты на карту:

держатели платежных карт совершили на 109,4% больше переводов с карты на карту в Интернете (по количеству трансакций);

доля переводов от общего числа финансовых транзакций по платежным картам в 2021 году составила 6,6%, что на 2,9% больше, чем в прошлом году;

за первый квартал 2021 года произошел рост объемов таких переводов на 128,8%, а средняя сумма чека равнялась 2 399 грн.

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