Китайский гигант е-коммерции JD.com начал платить зарплату сотрудникам цифровыми юанями

Китайская компания электронной коммерции JD.com выплатила ряду сотрудников зарплату цифровыми юанями.
Как сообщает CNBC, центральный банк страны стремится расширить сферу использования национальной цифровой валюты.
Народный банк Китая (НБК) начал работу над цифровой валютой в 2014 году. Также известная как цифровой юань или e-CNY национальная цифровая валюта является способом заменить монеты и наличные деньги в обращении и в первую очередь ориентирована на бытовое использование.
Как известно, цифровой юань еще не внедрен в масштабах всей страны, но НБК уже провел ряд испытаний в крупных городах Китая. Эти пилотные проекты проводятся в форме лотерей, где цифровые юани в случайном порядке получат жители города, которые они могут потратить в определенных магазинах. JD.com участвовал в этих испытаниях.
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