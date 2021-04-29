0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

Сколько украинцев хотят жить за границей (инфографика)

Сколько украинцев хотят жить за границей (инфографика)

По результатам репрезентативного исследования установлено, что 23% взрослого населения Украины хотят сменить страну проживания.

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai.

Географическое распределение респондентов, желающих сменить страну проживания почти однородно: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

Самые популярные страны среди опрошенных украинцев:

  • США,
  • Канада,
  • Германия,
  • Польша,
  • Испания,
  • Италия,
  • Чехия.

Интересно, что показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно.

Возраст. 29%, в возрасте 45-59 лет – 28%, а вот в возрасте 60+ всего 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Кроме взрослого населения были опрошены также 200 подростков 14-17 лет из всей Украины. Из них 35%, что на 52% (12 п.п.) больше желающих уехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% мужчин и 31% женщин.

Интересно, что на Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят сменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге 41%, а вот на Востоке он самый большой – 50%.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.