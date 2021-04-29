Сколько украинцев хотят жить за границей (инфографика)

По результатам репрезентативного исследования установлено, что 23% взрослого населения Украины хотят сменить страну проживания.

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai.

Географическое распределение респондентов, желающих сменить страну проживания почти однородно: 21% на Западе, 24% на Юге, 23% на Востоке и 23% в Центральной Украине.

Самые популярные страны среди опрошенных украинцев:

США ,

Канада,

Германия,

Польша,

Испания,

Италия,

Чехия.

Интересно, что показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22% соответственно.

Возраст. 29%, в возрасте 45-59 лет – 28%, а вот в возрасте 60+ всего 8%. Скорее всего, это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Кроме взрослого населения были опрошены также 200 подростков 14-17 лет из всей Украины. Из них 35%, что на 52% (12 п.п.) больше желающих уехать из Украины, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% мужчин и 31% женщин.

Интересно, что на Западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят сменить страну. В Центре этот показатель составляет 32%, на Юге 41%, а вот на Востоке он самый большой – 50%.

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