0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Недвижимость обанкротившихся банков будут передавать в аренду через систему Prozorro.Продажи

Недвижимость обанкротившихся банков будут передавать в аренду через систему Prozorro.Продажи

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что планирует запустить пилотный проект, суть которого состоит в предоставлении во временное пользование имущества банков, которые находятся в состоянии ликвидации, путем проведения открытых электронных торгов. Аукционы будут организовываться в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Европейская товарная биржа.

Для чего это необходимо:

  • так чиновники планируют обратить внимание потенциальных арендаторов на указанные объекты недвижимости, а также повысить уровень конкуренции между ними. Ведь к системе подключено большое количество различных торговых площадок, которыми пользуются многие клиенты.

Так, заинтересованные лица смогут приобрести в аренду объекты недвижимого имущества различной площади и назначения. В частности, на аукцион выставят помещения, находящиеся в центре Киева.

Процедура торгов будет происходить по голландской модели, по которой предполагается пошаговое снижение стартовой цены.

Первые предложения в ближайшее время можно будет найти на сайте ФГВФЛ, а также в системе Prozorro.Продажи. Принять участие смогут все желающие, которые в ней зарегистрированы. В объявлениях осветят всю информацию об объекте: подробное описание с планом и фотографиями, стартовую цену и условия участия в тендере.

Планируется, что срок действия пилотного проекта составит 1 год. Порядок его реализации установлен соответствующим Положением, утвержденным решением исполнительной дирекции Фонда от 07.12.2020 года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.