Недвижимость обанкротившихся банков будут передавать в аренду через систему Prozorro.Продажи

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что планирует запустить пилотный проект, суть которого состоит в предоставлении во временное пользование имущества банков, которые находятся в состоянии ликвидации, путем проведения открытых электронных торгов. Аукционы будут организовываться в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Европейская товарная биржа.

Для чего это необходимо:

так чиновники планируют обратить внимание потенциальных арендаторов на указанные объекты недвижимости, а также повысить уровень конкуренции между ними. Ведь к системе подключено большое количество различных торговых площадок, которыми пользуются многие клиенты.

Так, заинтересованные лица смогут приобрести в аренду объекты недвижимого имущества различной площади и назначения. В частности, на аукцион выставят помещения, находящиеся в центре Киева.

Процедура торгов будет происходить по голландской модели, по которой предполагается пошаговое снижение стартовой цены.

Первые предложения в ближайшее время можно будет найти на сайте ФГВФЛ, а также в системе Prozorro.Продажи. Принять участие смогут все желающие, которые в ней зарегистрированы. В объявлениях осветят всю информацию об объекте: подробное описание с планом и фотографиями, стартовую цену и условия участия в тендере.

Планируется, что срок действия пилотного проекта составит 1 год. Порядок его реализации установлен соответствующим Положением, утвержденным решением исполнительной дирекции Фонда от 07.12.2020 года.

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