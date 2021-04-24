Недвижимость обанкротившихся банков будут передавать в аренду через систему Prozorro.Продажи

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что планирует запустить пилотный проект, суть которого состоит в предоставлении во временное пользование имущества банков, которые находятся в состоянии ликвидации, путем проведения открытых электронных торгов. Аукционы будут организовываться в системе Prozorro.Продажи.
Об этом сообщает Европейская товарная биржа.
Для чего это необходимо:
Так, заинтересованные лица смогут приобрести в аренду объекты недвижимого имущества различной площади и назначения. В частности, на аукцион выставят помещения, находящиеся в центре Киева.
Процедура торгов будет происходить по голландской модели, по которой предполагается пошаговое снижение стартовой цены.
Первые предложения в ближайшее время можно будет найти на сайте ФГВФЛ, а также в системе Prozorro.Продажи. Принять участие смогут все желающие, которые в ней зарегистрированы. В объявлениях осветят всю информацию об объекте: подробное описание с планом и фотографиями, стартовую цену и условия участия в тендере.
Планируется, что срок действия пилотного проекта составит 1 год. Порядок его реализации установлен соответствующим Положением, утвержденным решением исполнительной дирекции Фонда от 07.12.2020 года.
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