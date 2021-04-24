НБУ упростил условия размещения компаниями еврооблигаций

Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигациями).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

С целью упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций за рубежом были введены такие изменения:

исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;

разрешено покупать иностранную валюту для накопления на собственном счете эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

Соответствующие изменения вступают в силу с 27 апреля 2021 года.

«Украинская экономика как никогда нуждается в дополнительных средствах для развития. Одним из источников таких средств являются внешние заимствования. Мы наблюдаем все больший интерес, в частности со стороны украинских компаний, к возможности привлечения финансирования из внешних источников, в частности благодаря размещению еврооблигаций», — отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

В Нацбанке надеются, что принятые изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала.

Справка Finance.ua:

7 февраля 2018 года был принят новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Целью этого Закона было обеспечение реальной, а не декларативной, свободы осуществления валютных операций.

В Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать.

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