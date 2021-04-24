0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

НБУ упростил условия размещения компаниями еврооблигаций

НБУ упростил условия размещения компаниями еврооблигаций

Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, определяющих проведение украинскими компаниями платежных операций по собственным долговым ценным бумагам, размещенным ими за рубежом для привлечения внешнего финансирования (еврооблигациями).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

С целью упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций за рубежом были введены такие изменения:

  • исключены из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;
  • разрешено покупать иностранную валюту для накопления на собственном счете эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

Соответствующие изменения вступают в силу с 27 апреля 2021 года.

Закон О валюте. Что изменилось за два года

«Украинская экономика как никогда нуждается в дополнительных средствах для развития. Одним из источников таких средств являются внешние заимствования. Мы наблюдаем все больший интерес, в частности со стороны украинских компаний, к возможности привлечения финансирования из внешних источников, в частности благодаря размещению еврооблигаций», — отметил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.

В Нацбанке надеются, что принятые изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля 2018 года был принят новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях». Целью этого Закона было обеспечение реальной, а не декларативной, свободы осуществления валютных операций.
  • В Украине в 2021 году изменят правила покупки долларов, лимиты на операции с валютой могут убрать.

Практические советы о том, как накапливать и приумножать свои сбережения, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.