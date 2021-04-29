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Регистрация права собственности на новый объект недвижимости: какие документы подавать

Регистрация права собственности на новый объект недвижимости: какие документы подавать

Собственное жилье – мечта для многих, но каждый выбирает свой путь для ее осуществления. Кто-то стремится как можно быстрее стать владельцем дома и вкладывает деньги в уже готовую недвижимость, а кому-то по силам организовать собственное жизненное пространство без истории предыдущих хозяев: инвестировать средства в квадратные метры в новостройке или начать возведение собственного дома.

И вот, когда все необходимые разрешительные документы уже оформлены, а строительство жилья завершено, хозяину недвижимости необходимо позаботиться об официализации своего статуса собственника. Об этом сообщают в Офисе противодействия рейдерству.

Нужные документы. Для этого нужно спланировать поход к регистратору или нотариусу, взяв с собой паспорт или идентификационный код, а также документ, подтверждающий уплату/освобождение от уплаты (в случае его наличия) административного сбора за государственную регистрацию прав.

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Обратите внимание, что документ, который в соответствии с требованиями законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта, не требуется в случае, когда регистрация такого документа осуществлялась в Едином реестре разрешительных документов (до 6 июля 2020 года), или же в Единой государственной электронной системы в сфере строительства — на ресурсе, который, напомним, сейчас находится на этапе постепенного внедрения.

Учтите: документ, подтверждающий присвоение объекту недвижимого имущества адреса, не требуется в случае, когда государственная регистрация права собственности проводится на:

  • индивидуальный (усадебный) жилой дом;
  • садовый, дачный дом, построенный на земельном участке, право собственности на который зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

В таком случае заявитель в поданном заявлении обязательно указывает сведения о кадастровом номере соответствующего земельного участка, по которому государственным регистратором получаются сведения Государственного земельного кадастра с целью установления места расположения земельного участка, на котором построен соответствующий объект, для дальнейшего отражения таких сведений как адреса объекта недвижимого имущества.

Документ, подтверждающий присвоение объекту недвижимости адреса, также не требуется в случае, когда адрес получен при реализации экспериментального проекта по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества и указан в документе, который в соответствии с требованиями законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта.

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По материалам Finance.UA
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