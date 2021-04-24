Вакцина Pfizer так же эффективна против новых штаммов коронавируса — исследование

Вакцины на основе РНК первоначального варианта коронавируса (Pfizer-BioNTech и Moderna) могут быть эффективными против новых мутаций Сovid-19. Об этом свидетельствуют данные американских ученых университета Джонса Хопкинса, передает УНН со ссылкой на Journal of Clinical Investigation.

Так, ученые провели исследование. Участие в нем приняли 30 здоровых медицинских работников и лабораторных доноров, у которых ранее не было положительных результатов тестов на коронавирус. Как до, так и после двух доз вакцины. Позже ученые проанализировали выделенные из образцов крови CD4 + Т-клетки, на предмет их реакции на различные компоненты из исходного штамма SARS-CoV-2 и трех коронавирусов, которые вызывают простуду.

Исследователи обнаружили, что вакцины Pfizer и Moderna, как и ожидалось, имели широкий Т-клеточный ответ на 23 различных пептида выходного штамма SARS-CoV-2, из которых только четыре оказались мутациями, которые впервые зафиксировали в Великобритании и Южной Африке.