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Корниенко рассказал, на сколько повысятся пенсии чернобыльцам

Корниенко рассказал, на сколько повысятся пенсии чернобыльцам

Сейчас в парламенте есть 11 законопроектов, которые направлены на усиление социальной защиты пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Один из них — № 4555 — Верховная Рада может принять уже в этот четверг, что позволит повысить пенсии чернобыльцам до 16 тысяч гривен.

Об этом рассказал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время тематической выставки «Чернобыль.35» в парламенте.

«Проблемы чернобыльцев, защиты и соцгарантий ликвидаторов аварии на ЧАЭС, восстановление экологии в зоне отчуждения не должны возникать только раз в год. Мы должны постоянно законодательно работать по этому вопросу», — подчеркнул Корниенко.

Так, один законопроект уже принят в первом чтении — об отмене консульского сбора пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2.

Кроме того, в четверг депутаты планируют принять законопроект № 4555, что позволит повысить пенсии ликвидаторам и пенсионерам из числа ликвидаторов Чернобыльской аварии.

На сегодня в Украине 2353 человека, которые принадлежат к первой группе инвалидности. Они получают в среднем пенсию в размере 12 270 грн. После принятия законопроекта пенсия вырастет до 16 080 грн. Лиц, состоящих на учете второй группы инвалидности, начисляется 35 347. Вместо 10 967 грн, которые они имеют сегодня, получат 12 987 грн. Третья группа инвалидности (16 074 человека) — их пенсия вырастет с 8129 грн до 8917 грн.

«Мы как потомки тех, кто ликвидировал аварию, несем на себе возмещение вреда жизни и здоровью людей. Это и лучевая болезнь, онкологические болезни, лейкемия, наследственные болезни и другие — катаракта, снижение иммунитета среди тех, кто проживал или был выселен с территории», — сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Корниенко убежден, сейчас надо работать не только над социальными вопросами, но и над вопросами развития отчужденных территорий. Да, есть законопроекты, которые позволят начать регистрировать там предприятия.

Кроме того, рассказал он, в рамках децентрализации власть много работала с проблемами города-анклава Славутича. Также важные вопросы туризма, всестороннего исследования экологических явлений, которые там происходят — рост популяции диких животных, вопрос будущего украинской энергетики, отметил Александр Корниенко.

По материалам РБК-Украина
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