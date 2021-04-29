Можно ли получить еще одно высшее образование «на бюджете»

Граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учреждениях высшего образования на конкурсной основе, если определенную степень высшего образования гражданин получает впервые за счет средств государственного или местного бюджетов.
Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.
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Возмещение стоимости предыдущего обучения за счет средств государственного или местного бюджета происходит после повторного зачисления лица на обучение в другое учреждение высшего образования.
Учреждение высшего образования обязано:
Получатель высшего образования должен:
Лицо, не подавшее документ об уплате в установленный срок, подлежит немедленному отчислению.
В случае если материальное положение студента не позволяет оплатить всю сумму возмещения сразу, то он может обратиться к руководителю заведения высшего образования с мотивированным заявлением о реструктуризации возмещения средств. В таком случае уплачивается не менее 50% общего размера средств сразу, а остальные — частями до конца текущего учебного года.
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