Можно ли получить еще одно высшее образование «на бюджете»

Граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учреждениях высшего образования на конкурсной основе, если определенную степень высшего образования гражданин получает впервые за счет средств государственного или местного бюджетов.

Об этом пишет Адвокат Права в Telegram-канале.

Лица, которые не завершили обучение за средства государственного или местного бюджета по определенной степени образования, имеют право повторно бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учреждениях высшего образования по той же степени образования, при условии возмещения в государственный или местный бюджет средств, потраченных на оплату услуг по подготовке специалистов", — сказано в сообщении.

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Возмещение стоимости предыдущего обучения за счет средств государственного или местного бюджета происходит после повторного зачисления лица на обучение в другое учреждение высшего образования.

Учреждение высшего образования обязано:

издать приказ о зачислении лица на повторное обучение за счет средств государственного или местного бюджета;

установить срок возмещения средств, не превышающий 10 рабочих дней со дня начала учебного года на основании требований Порядка возмещения средств государственного или местного бюджета, потраченных на оплату услуг по подготовке специалистов;

проинформировать лицо о процедуре возмещения средств государственного или местного бюджета, потраченных на оплату услуг по подготовке специалистов и ее стоимости;

выдать не позднее трех дней после обращения получателя образования расчетный документ, в котором указать сумму возмещения, а также номер счета, на который нужно уплатить средства;

отчислить получателя высшего образования из состава студентов по государственному или региональному заказу в случае отказа от добровольного возмещения платежей, в том числе реструктуризированных.

Получатель высшего образования должен:

подать заявление на имя ректора для расчета возмещения средств государственного или местного бюджета, а также академическую справку с предыдущего места обучения;

обратиться в соответствующий отдел выбранного учреждения высшего образования для получения счета, на который нужно оплатить средства;

подать документ, подтверждающий оплату, не позднее 10 рабочих дней со дня осуществления платежа.

Лицо, не подавшее документ об уплате в установленный срок, подлежит немедленному отчислению.

В случае если материальное положение студента не позволяет оплатить всю сумму возмещения сразу, то он может обратиться к руководителю заведения высшего образования с мотивированным заявлением о реструктуризации возмещения средств. В таком случае уплачивается не менее 50% общего размера средств сразу, а остальные — частями до конца текущего учебного года.

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