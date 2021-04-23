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Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)

Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра (фото)

Экономичная версия седана от немецкой компании с шильдиком E 350 eL оснащена гибридным силовым агрегатом. Такая версия будет доступна на модели с удлиненной на 140 мм колесной базой, а купить ее можно будет только в Китае.

От стандартного удлиненного Mercedes-Benz E-Class E 350 eL отличается исключительно освещением на корме и наличием двух зарядных лючков. Слева установлен порт на быструю зарядку, а справа – на пополнение энергии от стандартной розетки.

В движение новинка приводится установкой на основе турбированного 2,0 л бензинового мотора в 122 л.с. и электродвигателя в 15,6 кВт/ч. Общая мощность установки достигает 211 л.с.

По сравнению с европейской версией гибридного E 300 e китайский вариант потребляет на смешанном цикле в 4,5 раза меньше топлива и превосходит его по запасу хода на одном заряде. До отметки в 100 км/ч E 350 eL разгоняется за 6,7 сек.

Стоимость нового экономического Mercedes-Benz E 350 eL – от 521 900 юаней ($80 400), по сравнению со стандартной версией ценник добавил 18%.

По материалам MMR
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