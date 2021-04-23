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Автоматически списывают средства со счета на погашение долга: что делать

Автоматически списывают средства со счета на погашение долга: что делать

Недостаточный уровень финансовой грамотности потребителей может привести к недобросовестной деятельности поставщиков финансовых услуг, пользующихся их невнимательностью. Это может быть договорное списание средств на погашение просроченной задолженности по кредитному договору.

Об этом пишет ​​Координационный центр по оказанию правовой помощи

«В последнее время бывают ситуации, когда потребитель, обратившись в банк с целью получить определенные финансовые услуги, в том числе открыть кредитный счет, подписывает анкету-заявление о присоединении к определенным условиям и правилам предоставления банковских услуг. Указанные условия и правила предоставления банковских услуг, как правило, не предоставляются потребителю сотрудником банка в бумажном виде при подписании анкеты-заявления, а лишь отмечается, что такие документы являются типичными и с ними можно ознакомиться на официальном веб-сайте банка в определенном разделе», — говорится в сообщении.

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Впоследствии оказывается, что подписав анкету-заявление, потребитель автоматически поручил банку списывать средства с его счетов, открытых в валюте кредитного лимита, в пределах сумм, подлежащих уплате банку по договору, в случае наступления сроков платежей, а также списывать средства с карточного счета в при наступлении сроков платежей по другим договорам клиента.

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Эксперты говорят, что возможность автоматического списания банком средств со счета клиента будет законно только в том случае, когда такие условия прямо предусмотрены в кредитном договоре, подписанном клиентом. В случае указания такого списания только в правилах банковских услуг конкретного банка, такое автоматическое отчисление не законно.

Что нужно делать, если банк все же незаконно списывает средства на погашение задолженности:

  • прежде всего — следует обратиться в финансовое учреждение, например, непосредственно к работнику банка, или позвонить на «горячую линию», или отправить письменную жалобу на имя руководителя учреждения об условиях предоставления финансовых услуг.

Если вопрос не удалось решить, потребитель имеет право обратиться в Национальный банк Украины:

  • заполнить онлайн-форму на веб-сайте
  • направить обращение по адресу электронной почты: nbu@bank.gov.ua;
  • направить обращение по адресу: 1 601, г. Киев, ул. Институтская, 9;
  • позвонить в контакт-центр: 0 800 505 240.

Что указать в обращении. Изложить суть вопроса, наименование и реквизиты (при наличии) учреждения, к которому относится обращение, фамилию, имя, отчество, место жительства и адрес электронной почты заявителя.

Если вышеуказанные действия не дали желаемого результата, потребитель имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

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По материалам Finance.UA
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