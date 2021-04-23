Автоматически списывают средства со счета на погашение долга: что делать

Недостаточный уровень финансовой грамотности потребителей может привести к недобросовестной деятельности поставщиков финансовых услуг, пользующихся их невнимательностью. Это может быть договорное списание средств на погашение просроченной задолженности по кредитному договору.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи
«В последнее время бывают ситуации, когда потребитель, обратившись в банк с целью получить определенные финансовые услуги, в том числе открыть кредитный счет, подписывает анкету-заявление о присоединении к определенным условиям и правилам предоставления банковских услуг. Указанные условия и правила предоставления банковских услуг, как правило, не предоставляются потребителю сотрудником банка в бумажном виде при подписании анкеты-заявления, а лишь отмечается, что такие документы являются типичными и с ними можно ознакомиться на официальном веб-сайте банка в определенном разделе», — говорится в сообщении.
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Впоследствии оказывается, что подписав анкету-заявление, потребитель автоматически поручил банку списывать средства с его счетов, открытых в валюте кредитного лимита, в пределах сумм, подлежащих уплате банку по договору, в случае наступления сроков платежей, а также списывать средства с карточного счета в при наступлении сроков платежей по другим договорам клиента.
Эксперты говорят, что возможность автоматического списания банком средств со счета клиента будет законно только в том случае, когда такие условия прямо предусмотрены в кредитном договоре, подписанном клиентом. В случае указания такого списания только в правилах банковских услуг конкретного банка, такое автоматическое отчисление не законно.
Что нужно делать, если банк все же незаконно списывает средства на погашение задолженности:
Если вопрос не удалось решить, потребитель имеет право обратиться в Национальный банк Украины:
Что указать в обращении. Изложить суть вопроса, наименование и реквизиты (при наличии) учреждения, к которому относится обращение, фамилию, имя, отчество, место жительства и адрес электронной почты заявителя.
Если вышеуказанные действия не дали желаемого результата, потребитель имеет право обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
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