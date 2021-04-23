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Фонд гарантирования продает на аукционе гостиницу в Одессе

Фонд гарантирования продает на аукционе гостиницу в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 29 апреля выставит на аукционе гостиницу «Виктория» в Одессе по стартовой цене 197,09 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе гостиницу „Виктория“ на побережье Черного моря в Одессе, а также 862 единицы основных средств. Активы принадлежат АО „Місто Банк“, которое находится в ликвидации. Торги состоятся 29 апреля 2021 года в системе Prozorro. Продажи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12-этажная гостиница «Виктория» расположенная в Приморском районе Одессы на улице Генуэзская, 24А — в курортной зоне Аркадия, с её многочисленными барами и ресторанами, и в 500 метрах от песчаного берега Черного моря. Гостиница насчитывает 229 номеров и имеет общую площадь 11 745,9 м².

Стартовая цена лота — 197,09 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона.

В Фонде гарантирования замечают, что все средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

По материалам УКРИНФОРМ
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