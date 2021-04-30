Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории

Компания из Маранелло опубликовала первые фото экстремальной версии Ferrari 812 Superfast VS и поделились некоторыми подробностями.
Специальная модификация флагманского суперкара Ferrari 812 Superfast получила аббревиатуру VS (Versione Speciale) в имени и модернизированный “атмосферник” V12 — самый мощный ДВС из всех, которые когда-либо устанавливались на дорожные автомобили итальянской марки.
Двигатель объемом 6,5 л теперь раскручивается до 9500 оборотов в минуту (+1000 об/мин) и развивает 830 л. с. — на 30 сил больше, чем у стандартной модели. В линейке Ferrari мощнее только гибриды — 963-сильный LaFerrari и 1000-сильный SF90.
Динамические характеристики Ferrari 812 Superfast VS пока не раскрывают. Базовое купе разгоняется до первой “сотни” за 2,9 секунды при максимальной скорости 340 км/ч.
Фото: Фокус
Попутно итальянцы поработали над увеличением прижимной силы: появились новые передние воздухозаборники, большой задний диффузор, а вместо заднего стекла — алюминиевый обтекатель с аэродинамическими элементами. А для снижения массы 1525-килограммового суперкара часть металлических деталей сделали из облегченных композитных материалов — в том числе и в салоне. Надеемся, что кондиционер не выбросили, а то ведь лето на носу.
Фото: Фокус
Ну и вишенка на торте — последняя версия фирменной системы контроля боковых скольжений Side Slip Control и новая выпускная система с парой прямоугольных патрубков вместо четырех круглых.
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