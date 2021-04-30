0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории

Ferrari показала суперкар с самым мощным мотором в своей истории

Компания из Маранелло опубликовала первые фото экстремальной версии Ferrari 812 Superfast VS и поделились некоторыми подробностями.

Специальная модификация флагманского суперкара Ferrari 812 Superfast получила аббревиатуру VS (Versione Speciale) в имени и модернизированный “атмосферник” V12 — самый мощный ДВС из всех, которые когда-либо устанавливались на дорожные автомобили итальянской марки.

Двигатель объемом 6,5 л теперь раскручивается до 9500 оборотов в минуту (+1000 об/мин) и развивает 830 л. с. — на 30 сил больше, чем у стандартной модели. В линейке Ferrari мощнее только гибриды — 963-сильный LaFerrari и 1000-сильный SF90.

Динамические характеристики Ferrari 812 Superfast VS пока не раскрывают. Базовое купе разгоняется до первой “сотни” за 2,9 секунды при максимальной скорости 340 км/ч.


Фото: Фокус

Попутно итальянцы поработали над увеличением прижимной силы: появились новые передние воздухозаборники, большой задний диффузор, а вместо заднего стекла — алюминиевый обтекатель с аэродинамическими элементами. А для снижения массы 1525-килограммового суперкара часть металлических деталей сделали из облегченных композитных материалов — в том числе и в салоне. Надеемся, что кондиционер не выбросили, а то ведь лето на носу.


Фото: Фокус

Ну и вишенка на торте — последняя версия фирменной системы контроля боковых скольжений Side Slip Control и новая выпускная система с парой прямоугольных патрубков вместо четырех круглых.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.