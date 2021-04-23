Гибкий смартфон Samsung со стилусом будет складываться втрое

Samsung запатентовала необычный дизайн сгибаемого гаджета, призванный решить сразу две важных задачи.
Помимо огромной по меркам смартфонов площади дисплея, концепт предполагает оригинальный способ размещения электронного пера, для которого не потребуется специальный отсек в корпусе.
Согласно документации, главной особенностью новинки станет возможность сгибания экрана сразу по двум линиям. При этом производитель рассматривает разные версии устройства, складывающегося как внутрь, так и наружу. В обоих случаях стилус размещается между загнутыми частями гаджета, примагничиваясь к корпусу и пополняя при этом заряд собственной АКБ.
Изображение: letsgodigital
На патентных изображениях устройство представлено с врезанными в дисплей двойной фронталкой и пьезоэлектрическим динамиком. Основная камера аппарата, расположенная на тыльной стороне, включает два датчика и светодиодную вспышку. Технические характеристики, возможную дату анонса и ожидаемую стоимость оригинального устройства источник не сообщает.
Изображение: letsgodigital
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