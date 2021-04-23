Toyota Crown официально стал кроссовером

В Китае Toyota все еще продает Highlander третьего поколения, хотя на мировом рынке с 2019 года этот кроссовер уже доступен в новом поколении. Toyota Crown Kluger как раз и представляет собой Highlander четвертого поколения для Китая.
Китайский Highlander носит логотип Crown, который годами украшал роскошные седаны Toyota Crown. Автомобиль разрабатывался совместно с китайским автопроизводителем FAW, как высококлассная версия обычного Highlander специально для Китая. А продавать машины будут дилеры GAC.
Toyota имеет подобный подход к меньшему RAV4, который продает FAW, тогда как версия GAC, несколько другая на вид, получила название Wildlander.
Новый коронованный кроссовер Toyota с тремя рядами сидений пока держит технические характеристики под прикрытием, однако Toyota отмечает, что он имеет гибридную силовую установку, общую со стандартным Highlander.
Однако не обошлось без утечек информации, поэтому есть данные, что Crown Kluger получил установку на основе 2,5-литрового бензинового двигателя мощностью 189 лошадиных сил. Это делает его заметно менее мощным, чем североамериканские и европейские версии, с их комбинированной мощностью в 243 лошадиные силы.
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