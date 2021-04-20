НБУ оценил выгоду от газового контракта 2019 года с Россией в полмиллиарда долларов

Общие выгоды Украины от нового транзитного контракта с «Газпромом» в 2020 году составили около 0,5 млрд долларов. Газовый контракт был подписан в декабре 2019 года.

Об этом говорится в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (апрель 2021 года).

Как отмечается в обзоре, в течение 2020 года «Оператор ГТС Украины» прокачал в Европу 55,8 млрд кубометров российского газа (на 38% меньше, чем в 2019 году). Причинами такого сокращения были более низкий спрос на газ из-за пандемии, значительные запасы в европейских хранилищах, в том числе из-за теплой зимы 2020 года, и запуск новых обходных газопроводов.

Однако, согласно положениям контракта Украина получила 2,1 млрд долларов за услуги транзита, что только на 21% меньше, чем в 2019 году.

«Таким образом, выгода Украины от реализации принципа „качай или плати“ составляла около 300 млн долларов», — говорится в документе.

Более того, из-за повышения спроса и цен на газ в ЕС в конце 2020 года «Газпром» в IV квартале забронировал дополнительные транзитные мощности и уплатил за них еще 30 млн долларов.

Кроме того, в процессе анбандлинга ОГТСУ заключил с операторами ГТС соседних стран ряд прямых межоператорских соглашений. В условиях действия нового транзитного контракта это позволило предоставлять участникам рынка новые виды услуг, а именно виртуальный реверс и шорт-холл, который можно использовать в режиме «таможенного склада», то есть хранение газа в хранилищах Украины без уплаты таможенных платежей. В результате 45% общего объема транспортировки газа из ЕС в Украину (около 7,2 млрд кубометров) было проведено путем виртуального реверса. По оценкам, экономия на виртуальном реверсе составляет около 20 долларов за тысячу кубометров, поэтому его использование позволило клиентам ОГТСУ сэкономить около 143 млн долларов.

Услуга шорт-холл также пользовалась большим спросом на фоне низких цен на газ и заполненности ПХГ в странах ЕС. В течение 2020 года 60% общего объема поступлений газа в «таможенный склад» (или 6,1 млрд кубометров) было проведено в рамках этой услуги, отметили в НБУ.

В общем поступления от транзита газа в рамках услуги шорт-холл в течение 2020 года составили около 25 млн долларов. Кроме того, пользователи услуги шорт-холл также оплатили хранение газа в украинских ПХГ на сумму около 50 млн долларов.

«Таким образом, общие выгоды от нового транзитного контракта в 2020 году составили около 0,5 млрд долларов, что несколько смягчило потери от ожидаемого снижения транзита газа», — говорится в обзоре.

Напомним, российский «Газпром» полностью заплатил «Нафтогазу» за бронирование мощностей украинской газотранспортной системы в 2020 году. По контракту стоимость бронирования за транзит 65 млрд куб. м газа составляет 2,1 млрд долларов.