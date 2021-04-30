0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Доля электрокаров на мировом рынке к 2033 году превысит 50%

Доля электрокаров на мировом рынке к 2033 году превысит 50%

В 2033 году половина всех продаваемых в мире машин будет приходиться на электрические авто.

Такие данные приведены в отчете Rystad Energy.

Уже по итогам нынешнего года суммарная доля электрических машин достигнет 6,2%, а в 2022 году вырастет еще на 1,5%.

Бурный рост должен произойти к 2026 году – связано это с заявлениями ведущих мировых автопроизводителей, которые именно к этому периоду собираются сильно электрифицировать свой модельный ряд. А уже к 2033 году каждый второй продаваемый автомобиль будет оснащаться электрическим мотором.

При этом лидером среди всех мировых рынков в ближайшие годы будет Европа – из данных исследования следует, что каждый десятый купленный автомобиль в 2021 году получит электромотор, а в будущем году доля вырастет до 20%. Также должны начать расти продажи в Северной Америке и Азии, однако темпы там будут скромнее.

Отметим, то к 2050 году ожидается полный переход мирового автопрома на электрические авто.

Исключением может стать африканский континент, где инфраструктуры на данный момент практически нет.

Тем не менее, у теории быстрого перехода на электрокары есть и другая сторона – энергетическая отрасль крупных стран должна быть к этому готова, что на данный момент видится проблемой.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.