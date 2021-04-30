Доля электрокаров на мировом рынке к 2033 году превысит 50%

В 2033 году половина всех продаваемых в мире машин будет приходиться на электрические авто.

Такие данные приведены в отчете Rystad Energy.

Уже по итогам нынешнего года суммарная доля электрических машин достигнет 6,2%, а в 2022 году вырастет еще на 1,5%.

Бурный рост должен произойти к 2026 году – связано это с заявлениями ведущих мировых автопроизводителей, которые именно к этому периоду собираются сильно электрифицировать свой модельный ряд. А уже к 2033 году каждый второй продаваемый автомобиль будет оснащаться электрическим мотором.

При этом лидером среди всех мировых рынков в ближайшие годы будет Европа – из данных исследования следует, что каждый десятый купленный автомобиль в 2021 году получит электромотор, а в будущем году доля вырастет до 20%. Также должны начать расти продажи в Северной Америке и Азии, однако темпы там будут скромнее.

Отметим, то к 2050 году ожидается полный переход мирового автопрома на электрические авто.

Исключением может стать африканский континент, где инфраструктуры на данный момент практически нет.

Тем не менее, у теории быстрого перехода на электрокары есть и другая сторона – энергетическая отрасль крупных стран должна быть к этому готова, что на данный момент видится проблемой.