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ПФУ продолжил финансирование апрельских пенсий

ПФУ продолжил финансирование апрельских пенсий

22 апреля Пенсионный фонд Украины направил еще 5,2 млрд гривен на финансирование пенсий за текущий месяц.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ПФУ.

22 апреля 2021 г. Пенсионным фондом Украины, согласно утвержденному графику, продолжено финансирование пенсий апреля.

“На пенсионные выплаты сегодня направлено 5,2 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий апреля на общую сумму 43 млрд гривен.

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Напомним, с 1 апреля украинским работающим пенсионерам повысили пенсии. Всего выплаты в апреле получат около 2,7 млн украинцев. Повышение пенсии предполагается для пенсионеров, которые еще не вышли на заслуженный отдых. Для надбавок будет учитываться их страховой стаж и зарплата (выплаты будут при условии, что у них набралось 24 месяца дополнительного стажа).

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По материалам Finance.UA
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