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Ученые создали пластик, полностью разлагающийся в воде

Ученые создали пластик, полностью разлагающийся в воде

Ученые-химики Калифорнийского университета создали специальные вещества, которые при добавлении в пластик заставляют его полностью разлагаться через несколько дней или недель в стандартном компосте или в водопроводной воде.

За последние 70 лет в мире произвели более 6 млрд тонн пластика, из которых переработали всего 9% и еще 12% сожгли. Основная же масса пластика разбросана по мусорникам, плавает в воде и проникает в живые организмы. Его микрочастицы могут оседать в живых тканях и вызывать различные патологии.

Проблему пытаются решить созданием биоразлагаемых пластиков, но все они требуют специальных условий для полного разложения. В домашней компостной яме или в водоеме они не могут разложиться до конца и порождают огромное количество микропластика.


Фото: DR

Калифорнийские ученые нашли причину такой неэффективности биоразлагаемых пластиков. Оказалось, что при их разложении сильно спутываются между собой ферменты, которые «разбирают» молекулы полимеров до простых веществ. Спутанные ферменты беспорядочно режут молекулы пластика и оставляют массу «неразобранных» полимеров.

Тогда ученые добавили в пластик несколько новых веществ, которые удерживают эти ферменты от запутывания. В результате ферменты перестали мешать друг другу и смогли полностью «разобрать» пластик. Чтобы полностью разложиться, такому пластику хватает обычного домашнего компоста или водопроводной воды.

По материалам Mind
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