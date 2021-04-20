Переданные на приватизацию предприятия Укроборонпрома прекратили деятельность до 2015 года

На 15 государственных предприятиях из 17, которые были переданы концерном “Укроборонпром” Фонду госимущества на приватизацию, производственная деятельность в оборонно-промышленной сфере была остановлена до 2015 года, еще два не участвуют в гособоронном заказе.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.
В частности, до 2010 года из-за нехватки государственного заказа были вынуждены остановить производство 4 предприятия, а именно: Завод “Квант” (в 1998 году), Запорожский автомобильный ремонтный завод (в 2005 году), Ровенский автомобильный ремонтный завод (в 2009 году) и Украинский радиотехнический институт (в 2005 году).
В течение 2010-13 годов еще 8 предприятий прекратили активную экономическую деятельность: 171 Черниговский ремонтный завод, Винницкий авиационный завод – “ВИАЗ”, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Закарпатское вертолетное производственное объединение, научно-исследовательский институт “Буран”.
В течение 2014-15 годов работу прекратили также Специальное конструкторское бюро “Молния”, ГП “Укроборонлизинг” и Центральное конструкторское бюро “Изумруд”.
Еще два предприятия, завод “Судмаш” г. Херсон и ГП “Укроборонресурсы”, не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.
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