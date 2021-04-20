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Переданные на приватизацию предприятия Укроборонпрома прекратили деятельность до 2015 года

Переданные на приватизацию предприятия Укроборонпрома прекратили деятельность до 2015 года

На 15 государственных предприятиях из 17, которые были переданы концерном “Укроборонпром” Фонду госимущества на приватизацию, производственная деятельность в оборонно-промышленной сфере была остановлена ​​до 2015 года, еще два не участвуют в гособоронном заказе.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

В частности, до 2010 года из-за нехватки государственного заказа были вынуждены остановить производство 4 предприятия, а именно: Завод “Квант” (в 1998 году), Запорожский автомобильный ремонтный завод (в 2005 году), Ровенский автомобильный ремонтный завод (в 2009 году) и Украинский радиотехнический институт (в 2005 году).

В течение 2010-13 годов еще 8 предприятий прекратили активную экономическую деятельность: 171 Черниговский ремонтный завод, Винницкий авиационный завод – “ВИАЗ”, Ивано-Франковский котельно-сварочный завод, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления, Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Закарпатское вертолетное производственное объединение, научно-исследовательский институт “Буран”.

В течение 2014-15 годов работу прекратили также Специальное конструкторское бюро “Молния”, ГП “Укроборонлизинг” и Центральное конструкторское бюро “Изумруд”.

Еще два предприятия, завод “Судмаш” г. Херсон и ГП “Укроборонресурсы”, не участвуют в выполнении государственного оборонного заказа.

По материалам Економічна Правда
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