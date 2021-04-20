В США задержали преступную группу, которая похитила более 30 миллионов долларов в Украине

В США правоохранители задержали участников преступной организации, которые в течение 2015−2016 годов похитили почти 170 миллионов гривен из банковских сейфов.

В преступную организацию вошло не менее 25 человек. Только в 2015—2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стали 51 человек — подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество в целом на почти 170 миллионов гривен. Организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они и легализовали незаконно полученные средства", — сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметили в НПУ, задержанным грозит 20 лет лишения свободы. Для разоблачения группировки украинские правоохранители в течение трех лет работали с полицией США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили, что примерно в 2012—2015 годах двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища. Установлено, что в период с июня 2015 по март 2018 организаторы отобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще один гражданин Украины, который тоже является гражданином США», — отметили в полиции.

Эти люди в 2015—2016 годах похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в Киеве на общую сумму 169,181 млн гривен, что составляет 34,869 млн долларов. На территориях других стран злоумышленники также совершили ограбление на подобные суммы. Они похищали деньги в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки и т. д.

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