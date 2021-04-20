Антимонопольный комитет разрешил Датагруп купить Volia

Антимонопольный комитет Украины разрешил национальному оператору фиксированной связи Датагруп купить три компании, входящие в структуру группы Volia.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Речь идет об ООО Киевские телекоммуникационные сети, ООО Телемир и Oisiw Limited (Кипр).

Напомним, что в декабре прошлого года национальный оператор фиксированной связи и цифровых услуг Датагруп договорился о покупке 100% телеком-провайдера Volia. После сделки Датагруп планирует оставить бренд Volia.

В начале этой недели стало известно, что средства на сделку Датагруп и Volia выделил Европейский банк реконструкции и развития. Датагруп получила от ЕБРР $65 млн.