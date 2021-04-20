Зарплаты таможенникам можно поднять до 50 тысяч грн за счет доли со штрафов — глава ГТС

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает возможным обеспечить увеличение заработной платы рядового работника таможни с нынешних 16−18 тысяч грн до 40−50 тысяч за счет получения доли с выписываемых штрафов.
Об этом он сказал в интервью ZN.ua.
«Мы считаем, что если таможенник на сегодняшний день выйдет на заработную плату в районе 40−50 тысяч грн, это будет эффективный сдерживающий фактор, особенно вместе с механизмами контроля», — отметил чиновник.
По его словам, такой рост зарплаты станет возможным благодаря ряду предложений, которые уже были подготовлены и представлены таможней на заседании Совета нацбезопасности и обороны, посвященном контрабанде.
В частности, речь идет о создании новой системы поощрений, в которой будет прямая зависимость бонусов от количества задержанных контрабандных грузов и количества наложенных штрафов.
«То есть, у человека есть альтернатива: взять условную тысячу долларов за оформление и что-то пропустить или получить эту самую тысячу долларов в виде бонуса, задержав этот груз, определив правильно его стоимость и получив фиксированный процент от наложенного штрафа в качестве материального поощрения», — пояснил Рябикин.
Сами же штрафы, по словам главы ведомства, должны существенно вырасти, а видоизмененная система борьбы с коррупцией на таможне — предусматривать безальтернативное лишение свободы как для участника внешнеэкономической деятельности, так и для таможенника, вошедшего с ним в сговоре.
«То есть, мы говорим об очень агрессивном противодействии самой мысли о заговоре и бесспорно хотим создать систему сдерживания, при которой человек должен много раз подумать, прежде чем решиться на правонарушение», — сказал он.
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