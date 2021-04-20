Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер

Во Львовской области на автомобильных дорогах государственного значения стали устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Фиксировать правонарушения на дорогах области будут 22 камеры.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог во Львовской области.

К слову, три камеры уже работают на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонке и Буске – их установили в конце прошлого года.

Что это даст: приборы контроля устанавливают на участках концентрации ДТП и с повышенной аварийностью. Только за первые несколько часов работы три камеры зафиксировали более 800 нарушений ПДД на автомобильных дорогах Львовщины.

Где установят камеры. В этом году комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД заработают на таких автомобильных дорогах Львовщины:

на магистрали М-06 Киев – Чоп обустроим еще 10 камер: в Бродах, Суходолах, Дидилове, Запытове, Нагорном и на кольцевой дороге Львова вблизи транспортной развязки в Солонке – по одной единице и в Гамалиевке и Чишках – по две единицы;

1 камера заработает в селе Большой Дорошев на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;

на автомобильной дороге М-10 Львов – Краковец появятся 3 камеры в таких населенных пунктах: Подрясное, Ивано-Франково и Наконечное Первое;

2 камеры в Рудном и в Зимней Воде на автотрассе Западный обход города Львова;

1 камера на дороге М-11 Львов – Шегини в Бартатов;

2 камеры на автодороге Н-17 Львов – Радехов – Луцк в пределах населенных пунктов Выслобоки и Ременов.

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