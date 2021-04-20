Автофиксация нарушений ПДД: водителей ждут более двух десятков новых камер

Во Львовской области на автомобильных дорогах государственного значения стали устанавливать комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Фиксировать правонарушения на дорогах области будут 22 камеры.
Об этом сообщила Служба автомобильных дорог во Львовской области.
К слову, три камеры уже работают на дороге М-06 Киев – Чоп в Солонке и Буске – их установили в конце прошлого года.
Что это даст: приборы контроля устанавливают на участках концентрации ДТП и с повышенной аварийностью. Только за первые несколько часов работы три камеры зафиксировали более 800 нарушений ПДД на автомобильных дорогах Львовщины.
Где установят камеры. В этом году комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД заработают на таких автомобильных дорогах Львовщины:
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