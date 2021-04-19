Когда начисляется пеня за нарушение сроков уплаты налогов

Налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Налоговым кодексом Украины и законами по вопросам таможенного дела.

Об этом напомнило Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, пишет sud.ua.

Финансовая ответственность за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства устанавливается и применяется в соответствии с НКУ и другими законами в виде штрафных (финансовых) санкций (штрафов). Контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, может применяться в виде штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и/или пени.

Пеня – сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы налоговых обязательств и/или на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также начисленная в других случаях и порядке, предусмотренных НКУ или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Начисление пени начинается:

при начислении контролирующим органом налогового обязательства в установленных НКУ случаях, не связанных с проведением проверки, или при начислении контролирующим органом денежного обязательства, определенного по результатам проверки, начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты налогоплательщиком такого обязательства, определенного в налоговом уведомлении-решении согласно НКУ ;

при начислении суммы денежного обязательства, определенного налогоплательщиком или налоговым агентом, в том числе в случае внесения изменений в налоговую отчетность в результате самостоятельного выявления налогоплательщиком ошибок в соответствии со ст. 50 НКУ , – по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты денежного обязательства;

при выявлении контролирующим органом по результатам проверки, в частности, несвоевременной уплаты, неуплаты (неперечисления) налоговым агентом удержанных (начисленных) налогов до или во время выплаты налогооблагаемого дохода в пользу нерезидента или иного налогоплательщика – начиная с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налоговым агентом суммы налогового обязательства.

Начисление пени заканчивается:

в день зачисления средств на соответствующий счет органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, на соответствующий счет налогоплательщика и/или в других случаях погашения налогового долга и/или денежных обязательств;

в день проведения взаиморасчетов непогашенных встречных денежных обязательств соответствующего бюджета перед таким налогоплательщиком (п.п. 129.3.2 п. 129.3 ст. 129 НКУ );

в день введения моратория на удовлетворение требований кредиторов (при вынесении соответствующего постановления суда по делу о банкротстве или принятии соответствующего решения НБУ ;

при принятии решения об отмене или списании суммы налогового долга, его части.

На суммы денежного обязательства (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) начисляется пеня за каждый календарный день просрочки его уплаты, начиная с 91 календарного дня, следующего за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства, включая день погашения, из расчета 100% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.

На суммы несвоевременно уплаченных и/или неуплаченных (не перечисленных) налоговым агентом определенных налоговых обязательств НКУ контролирующим органом начисляется пеня за каждый календарный день такой неуплаты (неперечисления), включая день погашения налогового обязательства, из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.

Указанный размер пени применяется в отношении всех плательщиков и всех видов налогов, сборов и других денежных обязательств, кроме пени, начисляемой за нарушение срока расчета в сфере внешнеэкономической деятельности.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr