Когда начисляется пеня за нарушение сроков уплаты налогов

Налогоплательщик обязан платить налоги и сборы в сроки и в размерах, установленных Налоговым кодексом Украины и законами по вопросам таможенного дела.
Об этом напомнило Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, пишет sud.ua.
Финансовая ответственность за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства устанавливается и применяется в соответствии с НКУ и другими законами в виде штрафных (финансовых) санкций (штрафов). Контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, может применяться в виде штрафных (финансовых) санкций (штрафов) и/или пени.
Пеня – сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы налоговых обязательств и/или на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также начисленная в других случаях и порядке, предусмотренных НКУ или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.
Начисление пени начинается:
Начисление пени заканчивается:
На суммы денежного обязательства (включая сумму штрафных санкций при их наличии и без учета суммы пени) начисляется пеня за каждый календарный день просрочки его уплаты, начиная с 91 календарного дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства, включая день погашения, из расчета 100% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.
На суммы несвоевременно уплаченных и/или неуплаченных (не перечисленных) налоговым агентом определенных налоговых обязательств НКУ контролирующим органом начисляется пеня за каждый календарный день такой неуплаты (неперечисления), включая день погашения налогового обязательства, из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на каждый такой день.
Указанный размер пени применяется в отношении всех плательщиков и всех видов налогов, сборов и других денежных обязательств, кроме пени, начисляемой за нарушение срока расчета в сфере внешнеэкономической деятельности.
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