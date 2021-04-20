Укрзализныця и польская Pesa будут сотрудничать в восстановлении дизель-поездов

АО «Укрзалізниця» и Pesa Bydgoszcz S.A. обсудили программу сотрудничества по восстановлению дизель-поездов польского производства.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, пока только 4 из 14 рельсовых автобусов Pesa, которые эксплуатирует украинская железная дорога, находятся в рабочем состоянии.

«Часть этих поездов используется на маршруте бориспольского экспресса. Поэтому нам важно их качественно и заранее подготовить к ожидаемому оживлению пассажиропотока, после обновления объемов международных авиаперевозок», – отметил Юрик.

Стороны договорились, что Укрзализныця совместно с заводом-производителем проведут подробную техническую оценку состояния подвижного состава и обработают оптимальную программу ремонта.

Кроме того, достигнута предварительная договоренность в рамках прямого сотрудничества Pesa об обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию поездов, чтобы в будущем уменьшить эксплуатационные расходы украинского перевозчика и локализацию ремонтов.